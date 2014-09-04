Береза: Для "Днепра-1" и "Донбасса" Иловайск должен был стать братской могилой

Об этом hromadske.tv скайпом сообщил командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза.

«Российские офицеры и представители сепаратистов вели речь только о выходе регулярных частей ВСУ. Для батальонов «Днепр-1» и «Донбасс» Иловайск должен был стать братской могилой», - сказал он.

По мнению Березы, иловайской трагедии можно было бы избежать.

"Виновны в поражении командиры сектора "Б" и сектора "Д". Это генералы Вооруженных сил Украины", - добавил комбат.

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Также Береза заявил, что курсантов российских военных артиллерийских училищ свозят на восток Украины «для стрельбы по живым мишеням».

«У меня есть достоверная информация. Их, курсантов, отправляют на «тренировки» - стрелять по украинским военным и населенным пунктам», - сказал Береза.