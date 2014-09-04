Береза: Для "Днепра-1" и "Донбасса" Иловайск должен был стать братской могилой
Во время так называемых переговоров о выходе украинских частей из Иловайска российские военные и боевики даже не вели речи об отступлении добровольческих батальонов.
Об этом hromadske.tv скайпом сообщил командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза.
«Российские офицеры и представители сепаратистов вели речь только о выходе регулярных частей ВСУ. Для батальонов «Днепр-1» и «Донбасс» Иловайск должен был стать братской могилой», - сказал он.
По мнению Березы, иловайской трагедии можно было бы избежать.
"Виновны в поражении командиры сектора "Б" и сектора "Д". Это генералы Вооруженных сил Украины", - добавил комбат.
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Также Береза заявил, что курсантов российских военных артиллерийских училищ свозят на восток Украины «для стрельбы по живым мишеням».
«У меня есть достоверная информация. Их, курсантов, отправляют на «тренировки» - стрелять по украинским военным и населенным пунктам», - сказал Береза.