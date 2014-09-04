В Раде создали ВСК по расследованию трагедии под Иловайском - депутат

Депутаты создали временную следственную комиссию по расследованию событий под Иловайском.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в своем Twitter.

Создали ВСК по расследованию трагедии под Іловайсбком - Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) September 4, 2014

Как ранее сообщал УНИАН, в "иловайском котле" погибло более 100 украинских военных. Об этом сегодня на закрытом заседании Верховной Рады сообщил в.и.о. министра обороны Иван Руснак.