В Раде создали ВСК по расследованию трагедии под Иловайском - депутат
14:22, 04 сентября 2014Политика
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Об этом сообщил нардеп Арьев.
Рада создала ВСК, которая будет расследовать трагедию в "иловайском котле" / Фото УНИАН
Депутаты создали временную следственную комиссию по расследованию событий под Иловайском.
Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в своем Twitter.
Создали ВСК по расследованию трагедии под Іловайсбком
- Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) September 4, 2014
Как ранее сообщал УНИАН, в "иловайском котле" погибло более 100 украинских военных. Об этом сегодня на закрытом заседании Верховной Рады сообщил в.и.о. министра обороны Иван Руснак.
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