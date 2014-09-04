В Раде создали ВСК по расследованию трагедии под Иловайском - депутат

14:22, 04 сентября 2014
Политика
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Об этом сообщил нардеп Арьев.

Фото УНІАН

Депутаты создали временную следственную комиссию по расследованию событий под Иловайском.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в своем Twitter.

Как ранее сообщал УНИАН, в "иловайском котле" погибло более 100 украинских военных. Об этом сегодня на закрытом заседании Верховной Рады сообщил в.и.о. министра обороны Иван Руснак.

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