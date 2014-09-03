В Запорожье доставлены тела 87 погибших под Иловайском военнослужащих

Как сообщил журналистам заместитель военного комиссара Запорожской области Михаил Логвинов, среди погибших - военнослужащие регулярных частей и добровольческих отрядов.

«За последние 2 дня поступило 87 тел военнослужащих. Это военнослужащие различных воинских частей: 93-й отдельной механизированной бригады, 51-й механизированной бригады и добровольческих батальонов», - сказал Логвинов.

Читайте такжеВ Иловайске военных РФ было в четыре раза больше, чем украинских - генерал ХомчакПри этом заместитель военного комиссара области отметил, что больше из-под Иловайска тела погибших военных в Запорожскую область доставлять не будут. Он не уточнил, доставлялись ли тела с Иловайского "котла" в другие регионы Украины.

По предварительным данным, из 87 погибших под Иловайском, тела которых доставлены в Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, четверо - жители Запорожского региона.