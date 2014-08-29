Путин призвал террористов выпустить украинских военных из окружения

Об этом говорится в его обращении к пророссийским боевикам, обнародованном в ночь на пятницу.

Приводим полный текст его обращения:

"Очевидно, что ополчение достигло серьезных успехов в пресечении силовой операции Киева, представляющей смертельную опасность для населения Донбасса и уже приведшей к огромным жертвам среди мирных жителей.

В результате действий ополчения большое количество украинских военнослужащих, участвующих в военной операции не по своей воле, а выполняя приказ, попало в окружение.

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Я призываю силы ополчения открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы избежать бессмысленных жертв, предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий, воссоединиться со своими семьями, вернуть их матерям, женам и детям, срочно оказать медицинскую помощь раненым в результате военной операции.

Российская сторона, в свою очередь, готова и будет оказывать гуманитарную помощь населению Донбасса, страдающему от гуманитарной катастрофы.

Я вновь призываю власти Украины немедленно прекратить боевые действия, остановить огонь, сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, решать все накопившиеся проблемы исключительно мирным путем".