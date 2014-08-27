Силы АТО оставили Новоазовск и готовятся оборонять Мариуполь
21:08, 27 августа 2014Политика
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В Новоазовск зашла колонна из 30 российских танков и 500 пехотинцев. Настоящая картина боевых действий значительно отличается от официальной информации.
REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН. "Мобильные группы оставили свои позиции в Новоазовске и подтягивают силы ближе к Мариуполю", - сообщается в сюжете. По данным разведки, пехотинцев подвезли на КамАЗах белого цвета, которые были похожи на грузовики из гуманитарного конвоя.
Сейчас украинские военные готовятся к бою.
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Ранее сегодня в СНБО сообщили, что силы АТО взяли под контроль Новоазовск, однако вокруг города со стороны российской границы ведутся постоянные обстрелы.
Украинская армия оставила Новоазовск и готовится оборонять Мариуполь
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