Силы АТО оставили Новоазовск и готовятся оборонять Мариуполь

Об этом говорится в сюжете ТСН. "Мобильные группы оставили свои позиции в Новоазовске и подтягивают силы ближе к Мариуполю", - сообщается в сюжете. По данным разведки, пехотинцев подвезли на КамАЗах белого цвета, которые были похожи на грузовики из гуманитарного конвоя.

Сейчас украинские военные готовятся к бою.

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Ранее сегодня в СНБО сообщили, что силы АТО взяли под контроль Новоазовск, однако вокруг города со стороны российской границы ведутся постоянные обстрелы.