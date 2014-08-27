СНБО: Новоазовск под полным контролем сил АТО
Силы антитеррористической операции взяли под контроль Новоазовск, однако вокруг города со стороны российской границы ведутся обстрелы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Силы антитеррористической операции продолжают удерживать занятые позиции и успешно отбивать контрнаступления террористов», - отметил он.
Читайте такжеВозле Новоазовска на фугасе подорвался БТР-80 с эмблемой войск РФ (фото)«Ситуация в районе Новоазовска остается сложной. После того, как к украинским военным прибыло подкрепление, населенный пункт взят под полный контроль объединенных сил АТО и добровольческих батальонов территориальной обороны», - добавил Лысенко.
«Вместе с этим со стороны границы ведутся обстрелы в 10-километровой зоне вокруг города», - отметил секретарь СНБО.