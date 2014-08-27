СНБО: Новоазовск под полным контролем сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Силы антитеррористической операции продолжают удерживать занятые позиции и успешно отбивать контрнаступления террористов», - отметил он.

Читайте такжеВозле Новоазовска на фугасе подорвался БТР-80 с эмблемой войск РФ (фото)«Ситуация в районе Новоазовска остается сложной. После того, как к украинским военным прибыло подкрепление, населенный пункт взят под полный контроль объединенных сил АТО и добровольческих батальонов территориальной обороны», - добавил Лысенко.

«Вместе с этим со стороны границы ведутся обстрелы в 10-километровой зоне вокруг города», - отметил секретарь СНБО.