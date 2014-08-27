Боевики с россиянами захватили Старобешево Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Донецкие боевики совместно с российскими оккупантами заняли Старобешево Донецкой области. Разгромлена местная больница. Раненых, которые были в этой больнице, предварительно эвакуировали в Мариуполь и Бердянск», - отметил он.

Читайте такжеРоссияне и террористы захватили 7 населенных пунктов на Донбассе (карта АТО)Ранее командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко заявил, что захват Старобешево составляет угрозу для добровольческих частей под Иловайском.

"Если слабые пока заслоны на трассе Кутейниково-Старобешево затвердеют, появится вторая линия блокады, то это (Иловайск - ред.) будет братская могила", - написал он в Facebook.