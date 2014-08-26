Порошенко подаст в Раду законопроект о создании антикоррупционного бюро до конца недели

Как предает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"На этой неделе мы сделаем представление в Верховную Раду с законопроектом об антикоррупционном бюро", - заявил Шимкив.Читайте такжеУ Порошенко хотят осуществить антикоррупционную реформу до конца сентября

"Мы хотим, чтобы Рада голосовала по этому закону уже на следующей неделе. Он очень необходим", - добавил он.