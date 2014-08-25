Обнародованы фото задержанных российских военных

Продолжение:"Это не наша война": военнопленные РФ призвали Путина прекратить отправлять войска в Украину (видео)"

Российские военнослужащие задержаны с личными документами и оружием.

Они дали показания, что батальон десантников 23 августа с. г. был направлен железнодорожным транспортом в Ростовскую область РФ, а около 3 часов ночи 24 августа подразделение было поднято по тревоге и получило приказ совершить марш в составе колонны из нескольких десятков БМД.

Только офицерскому составу было сообщено, что российская техника вторгнется на территорию Украины.