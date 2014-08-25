Обнародованы фото задержанных российских военных
22:06, 25 августа 2014Политика
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Вблизи населенного пункта Зеркальный Амвросиевского района Донецкой области совместная оперативная группа ВС Украины и СБУ задержала десять военнослужащих 331 полка 98 свирской дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ (в\ч 71211).
Продолжение:"Это не наша война": военнопленные РФ призвали Путина прекратить отправлять войска в Украину (видео)"
Российские военнослужащие задержаны с личными документами и оружием.
Они дали показания, что батальон десантников 23 августа с. г. был направлен железнодорожным транспортом в Ростовскую область РФ, а около 3 часов ночи 24 августа подразделение было поднято по тревоге и получило приказ совершить марш в составе колонны из нескольких десятков БМД.
Только офицерскому составу было сообщено, что российская техника вторгнется на территорию Украины.
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