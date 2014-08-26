"Это не наша война": военнопленные РФ призвали Путина прекратить отправлять войска в Украину (видео)
Пленные российские десантники на допросах рассказали о целях, с которыми они прибыли в Украину.
Десантникам сказали, что их отправляют в командировку на учения / Фото СБУ
Видео с допросами российских военных появилось на Facebook-странице пресс-центра АТО.
Отправляя десантников из 98 дивизии в Украину, военное начальство дезинформировало их. В частности, один из задержанных на странице Вконтакте сообщил, что оправляется "в командировку".
Об этом же заявил пленный Смирнов. По его словам, подполковник Немоляев проинформировал членов дивизии только лишь о предстоящих учениях.
Между тем, ефрейтор Романцев на вопрос, как он расценивает действия Вооруженных Сил Украины, которые обстреляли их технику, ответил, что украинцам было неизвестно, чьи боевые машины это были. Он также добавил, что украинские военные защищали свою землю.
"Я вообще считаю, что Украина - независимая республика. Если там есть какие-то проблемы, то пусть они внутри решаются", - сказал военный.
По словам десантника, их сослали в Украину, но о цели пребывания не сообщили.
"Ничего не сказали, сказали, что совершаем марш 70 километров. Выход на три дня", - рассказал он.
Пленный сержант Генералов признался, что российские военные не знают, что они делают в Украине и с какой целью.
Он также добавил, что российские СМИ "очень много врут" о ситуации в Украине.
Читайте такжеОбнародованы фото задержанных российских военных"Это делается, чтобы затуманить людям глаза. Россия хочет от Украины денег, которые когда-то доставал бывший президент...", - выразил мнение сержант.
Генералов также призвал российские власти прекратить посылать в Украину "пацанов". "Прекратите, не надо. Зачем? Это не наша война. И если здесь не было бы нас, ничего бы не было", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, вчера силы АТО задержали 10 российских десантников из 98-й дивизии.