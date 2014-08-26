"Это не наша война": военнопленные РФ призвали Путина прекратить отправлять войска в Украину (видео)

Видео с допросами российских военных появилось на Facebook-странице пресс-центра АТО.

Отправляя десантников из 98 дивизии в Украину, военное начальство дезинформировало их. В частности, один из задержанных на странице Вконтакте сообщил, что оправляется "в командировку".

Об этом же заявил пленный Смирнов. По его словам, подполковник Немоляев проинформировал членов дивизии только лишь о предстоящих учениях.

Между тем, ефрейтор Романцев на вопрос, как он расценивает действия Вооруженных Сил Украины, которые обстреляли их технику, ответил, что украинцам было неизвестно, чьи боевые машины это были. Он также добавил, что украинские военные защищали свою землю.

В то же время, ефрейтор Мильчаков признался, что, будь его воля, он бы "никуда не лез".

"Я вообще считаю, что Украина - независимая республика. Если там есть какие-то проблемы, то пусть они внутри решаются", - сказал военный.

По словам десантника, их сослали в Украину, но о цели пребывания не сообщили.

"Ничего не сказали, сказали, что совершаем марш 70 километров. Выход на три дня", - рассказал он.