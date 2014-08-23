Террористы не дают Красному Кресту передать Луганску 700 т гуманитарки от Украины
13:33, 23 августа 2014Политика
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Международный комитет Красного Креста не может передать 700 тонн украинской гуманитарной помощи жителям Луганска.
REUTERS
Об этом заявила уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в эфире Первого национального, сообщает BBC Украина.
«700 тонн лежит на складах, потому что Красный Крест не имеет никаких гарантий от боевиков, контролируемых Российской Федерацией», - сказала она.
По словам Геращенко, 100 тонн раздали жителям Луганской области.
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