Террористы не дают Красному Кресту передать Луганску 700 т гуманитарки от Украины

Об этом заявила уполномоченная президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в эфире Первого национального, сообщает BBC Украина.

«700 тонн лежит на складах, потому что Красный Крест не имеет никаких гарантий от боевиков, контролируемых Российской Федерацией», - сказала она.

По словам Геращенко, 100 тонн раздали жителям Луганской области.

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