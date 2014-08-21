Вопрос оказания НАТО военной помощи Украине еще будет обсуждаться - депутат Бундестага

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал депутат немецкого Бундестага, глава украинско-немецкой межпарламентской группы Карл-Георг Вельман.

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"Это было предложение главы украинского МИДа Павла Климкина. Этот вопрос еще будет обсуждаться. Не было официального негативного ответа на его просьбу. Пока я не могу сказать, какую именно помощь может получить Украина и когда этот вопрос будет обсуждаться в ЕС - это конфиденциальная информация. Мы ждем саммита НАТО в Британии в начале сентября. Вопрос оказания военной помощи Украине там будет обсуждаться. Но речь идет не о военной помощи Германии, а о помощи всех стран-членов ЕС и НАТО", - сказал нам Вельман.

Отвечая на вопрос о будущем визите Ангелы Меркель 23 августа в Киев, депутат Бундестага не отрицал, что Меркель будет готовить Порошенко к переговорам с Владимиром Путиным, которые пройдут 26 августа в Минске. "Я так думаю, она (Меркель - Авт.) выразит свою поддержку: нам нужно политическое решение кризиса и послать четкий месседж (России - Авт.), что Украина должна сама решать свою судьбу на пути к сближению с ЕС", - считает депутат Бундестага.

По его словам, первое, что должна сделать Россия - прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины оружием и солдатами. "И только тогда мы сможем говорить о дальнейших политических решениях. Мы постоянно призываем Путина прекратить поддержку сепаратистов и прекратить наращивать военное присутствие у границ с Украиной. Пока Россия хочет заморозить конфликт. Но мы не хотим второго Приднестровья (в Донбассе - Авт.). Если конкретных действий со стороны России не последует, мы будем ужесточать санкции", - подытожил Карл-Георг Вельман.