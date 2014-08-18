НАТО и Евросоюз не окажут Украине военную помощь

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Александр Стубб, сообщает yle.fi. Он сказал, что ответить на просьбу министра иностранных дел Украины Павла Климкина о военной помощи невозможно. "Это невозможно ни со стороны НАТО, потому что Альянс оказывает военную помощь только своим членам, и это хорошо известно, ни со стороны ЕС, которому не хватает мощностей, чтобы обеспечить такую поддержку", - сказал Александр Стубб.

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По его словам, ключевым вопросом является твердое обеспечение перемирия. Готовы ли пророссийские сепаратисты в восточной Украине к прекращению огня - это "вопрос на тысячу евро", отметил он, добавив, что пока переговоры по этому вопросу не принесли плодов.

Финский премьер-министр отметил, что Россия и Евросоюз переживают затяжной период хрупких отношений. Война 2008 года в Грузии и кризис в Украине продемонстрировали, что Россия также готова использовать силу, чтобы подкрепить свою политику, отметил он и подчеркнул, что эту ситуацию необходимо менять.

"Это в наших интересах, чтобы стены между Россией и Западом были как можно ниже. Это то, к чему нужно стремиться, однако, к сожалению, мы еще далеки от достижения этой цели ", - резюмировал он.

Напомним, в Берлине министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Евросоюз и НАТО должны найти силы, чтобы оказать военную помощь Украине.