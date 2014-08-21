В МИД объяснили, почему не пускают в Украину гуманитарный конвой

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Среди прочего, говорится о том, что МККК, который взял на себя ответственность за все логистические аспекты, в том числе маршрут транспортировки, хранения и распределение помощи на территории Украины, должен получить все гарантии безопасности для персонала и груза. Такие гарантии Красному Кресту должны предоставить, прежде всего, контролируемые российской стороной террористические группировки и сама Российская Федерация", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении отмечается, что в Украине исходят из необходимости синхронизации Красным Крестом всех поставок помощи для гражданского населения Луганщины, включительно с теми, что предоставляются украинской стороной во взаимодействии с другими государствами и международными институтами.

В МИД также отмечают, что несмотря на сообщения о якобы пересечении автомобилями с российским гуманитарным грузом российско-украинской границы украинские таможенники пока не осуществляли процедур по оформлению российской гуманитарки.

"По состоянию на вечер 20 августа украинские пограничные и таможенные службы не осуществляли соответствующие процедуры по его (груза - ред.) оформлению", - отмечается в сообщении.