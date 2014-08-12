Украина ожидает, что на этой неделе ООН утвердит план помощи населению
Украинская власть ожидает, что на этой неделе ООН утвердит план помощи населению Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.
«ООН готова к тому, чтобы уже утвердить план помощи украинскому населению, и мы ожидаем, что этот план будет принят на этой неделе на заседании в Киеве», - сказал он.
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По словам Лубкивского, Украина благодарна Евросоюзу, Канаде, США, Японии, Норвегии и другим странам за их солидарность с Украиной и за то, что они ввели дополнительные санкции против России.
«Я надеюсь, что весь цивилизованный мир приобщится к этой политике санкций против РФ», - сказал он и прибавил, что Украина также намерена вводить свои санкции против бизнеса, связанного с Кремлем, а также против тех, кто публично поддерживает агрессию против Украины.
«Украина также пристально следит за Францией, которая занимает особую позицию. Мы призываем Париж не укреплять агрессора новыми военными возможностями в трудное время (речь идет о «Мистралях» - УНИАН). Агрессора нужно остановить, а не предоставлять ему новые возможности», - сказал Лубкивский.