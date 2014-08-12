Украина ожидает, что на этой неделе ООН утвердит план помощи населению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

«ООН готова к тому, чтобы уже утвердить план помощи украинскому населению, и мы ожидаем, что этот план будет принят на этой неделе на заседании в Киеве», - сказал он.

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По словам Лубкивского, Украина благодарна Евросоюзу, Канаде, США, Японии, Норвегии и другим странам за их солидарность с Украиной и за то, что они ввели дополнительные санкции против России.

«Я надеюсь, что весь цивилизованный мир приобщится к этой политике санкций против РФ», - сказал он и прибавил, что Украина также намерена вводить свои санкции против бизнеса, связанного с Кремлем, а также против тех, кто публично поддерживает агрессию против Украины.

«Украина также пристально следит за Францией, которая занимает особую позицию. Мы призываем Париж не укреплять агрессора новыми военными возможностями в трудное время (речь идет о «Мистралях» - УНИАН). Агрессора нужно остановить, а не предоставлять ему новые возможности», - сказал Лубкивский.