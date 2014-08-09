СБУ проверяет объединения и партии на предмет поддержки терроризма

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр юстиции Павел Петренко. Он отметил, что по результатам этой проверки Министерство юстиции подаст соответствующие судебные иски о запрете организаций, которые имели отношение к сепаратизму.

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"Есть процедура, мы европейская страна и придерживаемся тех требований, которые прописаны в законе. Процедура говорит следующее - соответствующую доказательную базу собирает СБУ и Генеральная прокуратура, эта доказательная база представляется в Министерство юстиции и оно подает соответствующий иск. Поэтому мы шли таким же путем и по Компартии и по так называемому "Русскому блоку". У нас нет судилищ и политических расправ над политическими силами. Мы действуем по европейским стандартам и по закону. Когда будут у нас материалы по Партии регионов, мы безотлагательно подадим соответствующий иск в суд", - отметил Павел Петренко.

"Сейчас проходят проверки и Генпрокуратурой и СБУ деятельности всех общественных объединений, на предмет их поддержки терроризма и сепаратизма. По результатам этих проверок будет определенный массив материалов, который позволит в рамках ст. 5 закона о политических партиях принимать решение о подаче в соответствующие органы", - подчеркнул он.