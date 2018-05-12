Злодеи Верховной Рады: кого не стоит пускать в парламент будущего созыва

Многие из нынешних народных избранников небезосновательно опасаются уголовных дел за подрывную деятельность против Украины. Учитывая, что некоторые сепаратисты, не обладающие прикрытием в виде депутатского мандата, уже получили свои сроки (пока – условные), парламентариям есть чего бояться. Именно поэтому эти «деятели» будут использовать любые лазейки, дабы остаться в уютных креслах Верховной Рады.

«Счетовод» от Партии регионов

К примеру, известный политический перебежчик, до недавнего времени, один из ключевых спикеров Партии регионов и автор скандальных законов 16 января Владимир Олийнык уже умело «замаскировался» в депутатской группе «За мир и стабильность» (в простонародье – группа Курченко). Этот парламентарий не только придумал «иностранных агентов» среди общественных организаций и был причастен к введению уголовной ответственности за «клевету» и «экстремистскую деятельность», а непосредственно обеспечивал «голосование» своих коллег по этим законам в нарушение всех регламентных процедур – поднятием рук. Более того, даже будучи пойманным на лжи (во время голосования в зале находилось около 150 депутатов, а Олийник сумел «насчитать» 235 голосов «за»), парламентарий настаивал на правильности принятых законов и сетовал, что Рада приняла их «с опозданием».

После бегства Януковича в Россию Олийник, как и другие регионалы, несколько поутих, на ток-шоу не светился и громких заявлений не делал. Такое поведение пояснил только в апреле, мол, после всего, что произошло, «дал себе слово или говорить правду, или молчать». Судя по всему, бегство главного регионала, спровоцированная им же оккупация Крыма Российской Федерацией и развязывание войны на востоке Украины, к правде не располагали.

Наконец, в мае Генеральная прокуратура обратила внимание на молчаливого Олийныка и открыла в отношении него уголовное производство по подозрению в фальсификации подсчета голосов во время голосования 16 января. Комментируя это, Владимир Николаевич, впрочем, снова заявил, что голосование проходило в законной плоскости и с помощью электронной системы подсчета голосов.

Еще через месяц, понимая, что лишиться депутатского мандата и, как следствие, неприкосновенности, ему никак нельзя, Владимир Олейник переметнулся из Партии регионов в новосозданную депутатскую группу имени младоолигарха Сергея Курченко и теперь вовсю критикует будущую досрочную избирательную кампанию в Верховную Раду.

«Нуждающийся» Ефремов

Не менее одиозным и долгосидящим в парламенте депутатом остается и лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов. На следующий день после принятия драконовских законов 16 января он заявил, что голосование прошло «совершенно легитимным способом и в соответствии со всеми процедурами согласно Регламенту… у нас нет нарушений ни по одному вопросу». «Придет время, и те, кто сегодня называют власть узурпаторами, будут пользоваться этими законами. Рано или поздно люди поймут, что все должны жить по закону. Ведь несоблюдение законов – это не демократия», - заявлял он тогда.

Несмотря на то, что Верховная Рада отменила драконовские законы, в Украине существует еще немало законодательных актов, которые требуют соблюдения. В частности, Александру Ефремову самое время вспомнить, что еще в конце февраля парламентарии внесли изменения в закон о статусе народного депутата, лишив себя ряда льгот. В том числе, относительно компенсации расходов для создания надлежащих жилищных условий.

Да, закон устанавливает, что право на компенсацию депутаты, место регистрации которых находится в более 30 км от Киева, имеют. Но целесообразно ли тянуть средства из государственного бюджета «на жилье» парламентариям, в активах которых не один миллион долларов? Александр Сергеевич, наряду с миллионером Владимиром Продивусом, бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицем, бизнесменом Яковом Безбахом, мягко говоря, не самые нуждающиеся люди в стране. Попытка поиметь компенсацию для создания надлежащих жилищных условий выглядит еще более циничной на фоне тотальной экономии средств для простых украинцев, предлагаемых Кабмином.

Впрочем, этот факт – только один из эпизодов «законной» деятельности главы фракции Партии регионов. Генеральная прокуратура уже обратила внимание на Александра Ефремова по другим нарушениям. Так, на сегодняшний день проходит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления властью. В ГПУ отмечают, что Александр Сергеевич «осуществлял противоправное давление на должностных лиц Государственного предприятия «Луганскуголь» во время проведения процедуры закупки услуг по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры, вследствие чего указанное предприятие составило договоры с подконтрольными Ефремову субъектами хозяйственной деятельности по завышенной в три раза стоимости». Предварительная квалификация уголовного правонарушения – ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Правда, наказание настигнет главного регионала Верховной Рады в случае, если парламент, по представлению генерального прокурора, лишит Александра Ефремова депутатской неприкосновенности.

К слову, если коллеги по депутатскому корпусу все же сделают обществу такой «подарок», то Ефремова ждет еще несколько неприятных сюрпризов. В частности, не исключено, что Генеральная прокуратура также заинтересуется деятельностью Александра Сергеевича относительно финансирования террористов. Особенно, учитывая, что свидетель этих деяний главы фракции ПР, освобожденный из плена террористов общественный активист Геннадий Фимин, готов делиться сведениями с правоохранителями.

Напомним также, что в мае Александр Ефремов от имени Партии регионов заявил, что эта политическая сила намерена подать иск в международный суд в связи с действиями власти на юго-востоке Украины, приведшие к «гибели мирных людей». Теперь, при наличии доказательств причастности к «гибели мирных людей» самих регионалов, власти следовало бы взять на вооружение идею, озвученную Александром Сергеевичем. И, помимо отечественных судов, подать иск и в Международный уголовный суд.

Переговорщики и самозванцы

Еще один депутат-регионал (человек Рината Ахметова), которого не стоит обходить вниманием во время «селекции» на выборах, и который может составить компанию своим однопартийцам на скамье подсудимых, - Николай Левченко. Не без лоббизма со стороны этого парламентария в конце февраля на авансцену вышел «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев. «Я Павла давно знаю, он парень, которого действительно волнует судьба страны, он нам помогал в избирательных кампаниях», - так характеризовал Губарева сам Левченко на сессии Донецкого городского совета в феврале. Позже, когда молодой регионал «побил горшки» с террористами и переквалифицировался в «миротворца», «помощники» Губарева в устах Левченко превратились в бандитов, а сам Губарев – в самозванца.

Впрочем, миротворческие стенания Николая Левченко не мешали ему продолжать выступать с обличительными речами в адрес «киевской хунты» на российских телеканалах и обеспечивать финансирование своих «друзей»-сепаратистов. Во всяком случае, в середине июня представители Правого сектора заявили, что при обыске автомобиля народного депутата на одном из блокпостов Днепропетровской области обнаружили 2 миллиона гривен. Впоследствии, эти средства стали благотворительной помощью одному из батальонов Нацгвардии. При этом Правый сектор выдал Николаю Левченко грамоту с благодарностью за пожертвование.

Тему необходимости переговоров с террористами успешно используют еще два депутата-регионала – Вадим Новинский и Нестор Шуфрич. Первый – один из спонсоров паломничества экс-президента Виктора Януковича по святым местам (на гору Афон), только недавно сменил российское гражданство на украинское, и влился в ряды депутатов по мажоритарному округу в Крыму. Имея бизнес на полуострове, после появления там «зеленых человечков» настаивал, что Киеву необходимо вести переговоры с руководством Крыма. Правда, после проведения Гоблином и Ко крымского псевдореферендума, тут же заявил, что готов продать свои активы в Крыму.

В мае, когда на Востоке Украины уже вовсю бесчинствовали террористы, Вадим Новинский снова выступил в Верховной Раде с миротворческими инициативами. Они заключались в том, что украинский парламент должен был задекларировать ряд изменений в Конституцию страны, «чтобы успокоить соседей (РФ)». А после – еще и начать переговоры с Госдумой РФ или Советом Федерации… Как говорится, комментарии излишни.

Не совсем понятно, чем именно Новинский не угодил Кремлю, возможно, тем, что наработанный переговорщиками-миротворцами Меморандум, принятый Радой, носил пустой декларативный характер, но следующий переговорный процесс с террористами (в конце июня) уже проходил без него. «Фронтменом» Москвы на этой встрече, наряду с Виктором Медведчуком, уже засветился депутат Нестор Шуфрич. Дабы подчеркнуть свою проукраинскую позицию в этом «диалоге», Шуфрич соврал, что его кандидатуру, для участия в переговорах, делегировала Верховная Рада и лично спикер Александр Турчинов. Ложь, впрочем, быстро вскрылась: Турчинов это заявление парламентария опроверг.

Как бы там ни было, Шуфрич считает, что «референдум» на Донбассе определил «местную власть», с которой и стоит вести переговоры. А люди с автоматами вовсе не террористы, а «повстанцы» и «ополченцы», ведь они «не занимаются какой-то подрывной деятельностью».

Двойные стандарты Елены Бондаренко

Не менее ярой сторонницей сепаратизма, регулярно мелькающей в российских телеэфирах, но все реже появляющейся на своем рабочем месте в Верховной Раде, остается бывшая секретарша Бориса Колесникова, народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко. 20 февраля в интервью немецкому еженедельнику «Der Spiegel», отвечая на вопрос о том, почему власть действует так жестоко и снайперы открыли огонь по демонстрантам, она заявила: «Думаю, действия правоохранительных органов еще не достаточно жесткие». Тот факт, что многие из Небесной сотни были убиты выстрелами в голову, Бондаренко пояснила так: «на Майдане сейчас уже не мирные демонстранты. Это вандалы, поджигатели, вооруженные экстремисты».

Когда высказывания депутата вызвали огромный резонанс в украинском обществе, регионалка попыталась откреститься от своих слов, отметив, что немецкий журналист «не так ее понял».

В то же время, когда в апреле в Донецкой и Луганской областях появились вооруженные сепаратисты, Бондаренко не посчитала это экстремизмом: «Люди там, на баррикадах, стоят за свободу, за права, за себя, за свои семьи».

…Это – далеко не полный список депутатов, которые больше не должны обзавестись мандатами и неприкосновенностью. Ведь Янукович, хоть и сбежал, его режим – остался. Под куполом сессионного зала Верховной Рады есть еще бывший спикер парламента, обеспечивший голосование законов 16 января, Владимир Рыбак, советница беглого Януковича Анна Герман, врущая с трибуны Верховной Рады о призывах «расстреливать за русский язык», депутат Владислав Лукьянов, группа Курченко, группа Левочкина, отдельные мажоритарщики – сателлиты Кремля.

Нынешний созыв Верховной Рады уже утратил право на существование. Но украинцам, не желающим повторения нынешней войны, во время голосования за будущий созыв, следует хорошенько напрячь память и внимательно следить за партиями и их списками, дабы подобные «деятели» больше не сидели в удобных депутатских креслах, прикрывая свои антиукраинские «делишки» тем фактом, что они – представители народа.

Татьяна Урбанская