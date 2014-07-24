Суд начал рассмотрение иска Минюста о запрете КПУ, под стенами суда собрался митинг

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание, которое анонсировалось на 10.00, уже началось.

На заседание удалось попасть лишь нескольким видеооператорам и журналистам. Большинство представителей СМИ остались на улице из-за того, что зал, где проходит заседание, не рассчитан на большое количество людей.

Возле здания суда собралось около 50 митингующих, которые выступают за запрет Коммунистической партии Украины.

Они держат в руках плакаты: “Комуняку на гілляку”, “Комунізм дорівнює фашизму”, “Симоненко - ворог України”, а также флаги “Свободы”, Народного Руха Украины, Конгресса украинских националистов и национальную символику.

Периодически митингующие скандируют “Слава Украине! Героям слава!”. Правопорядок охраняют около 20 правоохранителей. Акция проходит спокойно.

Как сообщал УНИАН, 8 июля министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что подписал и подал в суд иск о запрете деятельности в Украине Коммунистической партии.

Петренко сказал, что по результатам анализа огромного количества доказательной базы, которая была предоставлена правоохранительными органами Минюсту относительно противозаконных действий со стороны КПУ, “мной сегодня было принято решение, подписан и подан иск о ликвидации Коммунистической партии Украины”.

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По словам министра, речь идет о нарушении положений закона в части антиконституционной деятельности, поддержки сепаратистов и террористов на востоке Украины, поддержки представителями и руководством КПУ военной агрессии и захвата Крыма Россией, призывы к нарушению территориальной целостности и смене конституционного строя в Украине, организация и поддержка, в том числе и оружием, террористических организаций на востоке страны, поддержка псевдореферендумов так называемых “ДНР” и “ЛНР” в Донецкой и Луганской областях, активное участие как руководителей, так и представителей партии в военных действиях против украинских вооруженных сил на территории этих областей.

Петренко также выразил убеждение, что с такой доказательной базой позиция министерства является очень сильной юридически и КПУ должна быть ликвидирована.