Красный Луч на Луганщине остался без света и воды

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей.

Как уточняется, огонь вели со стороны Снежного с 21:00 до 23:00 и с 3:00 до 8:00. Снаряды попали в 18-й 16-й дома и магазин «Украина» на 2-м микрорайоне, в здание Военизированной горно-спасательной части (ВГСЧ) и электроподстанцию.

В центре Красного Луча нет света и воды. Также в городе перебои с мобильной связью.

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