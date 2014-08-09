Красный Луч на Луганщине остался без света и воды
10:46, 09 августа 2014Политика
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8 и 9 августа в Красном Луче раздавались одиночные громкие взрывы.
В центре Красного Луча нет света и воды / wikipedia.org
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на местных жителей.
Как уточняется, огонь вели со стороны Снежного с 21:00 до 23:00 и с 3:00 до 8:00. Снаряды попали в 18-й 16-й дома и магазин «Украина» на 2-м микрорайоне, в здание Военизированной горно-спасательной части (ВГСЧ) и электроподстанцию.
В центре Красного Луча нет света и воды. Также в городе перебои с мобильной связью.
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