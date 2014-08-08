Террористы повесили прокурора Свердловска, требуя перейти на сторону "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

«В морге города Луганск обнаружено тело прокурора города Свердловск Луганской области. По оперативной информации, его продолжительное время истязали террористы, требуя перейти на сторону так называемой «ЛНР». Не получив согласия, боевики повесили прокурора”, - сообщил Лисенко.

Читайте такжеВ Свердловске вооруженные люди захватили предприятие под свой штаб - милиция При этом он добавил, что, по словам коллег погибшего, он до конца выполнял свои обязанности, не став изменником.