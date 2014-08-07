СНБО: В Запорожской области сбит российский беспилотник
Пограничники продолжают фиксировать полеты российских беспилотников над украинской территорией.
Об этом сообщает сайт СНБО со ссылкой на пресс-секретаря Информационно-аналитического центра СНБО Андрея Лысенко.
В течение минувших суток воздушные цели были обнаружены на участке ответственности отдела пограничной службы в Херсонской области: один беспилотник двигался над водной поверхностью Перекопского залива на Херсонщине, второй - с территории временно оккупированного Крыма в направлении села Чаплинка на высоте около 1 км. Читайте такжеПограничники зафиксировали российские беспилотники на Херсонщине
В 23:15 на этом же направлении еще один беспилотник нарушил воздушное пространство Украины на высоте около 1,5 км.
По словам Лысенко, эти факты нарушения воздушного пространства не остаются без ответа.
Вчера в 21:40 военнослужащие 8-го батальона территориальной обороны совместно с пограничниками обнаружили и сбили российский беспилотник в Приазовском районе Запорожской области.