СНБО: В Запорожской области сбит российский беспилотник

Об этом сообщает сайт СНБО со ссылкой на пресс-секретаря Информационно-аналитического центра СНБО Андрея Лысенко.

В течение минувших суток воздушные цели были обнаружены на участке ответственности отдела пограничной службы в Херсонской области: один беспилотник двигался над водной поверхностью Перекопского залива на Херсонщине, второй - с территории временно оккупированного Крыма в направлении села Чаплинка на высоте около 1 км. Читайте такжеПограничники зафиксировали российские беспилотники на Херсонщине

В 23:15 на этом же направлении еще один беспилотник нарушил воздушное пространство Украины на высоте около 1,5 км.

По словам Лысенко, эти факты нарушения воздушного пространства не остаются без ответа.

Вчера в 21:40 военнослужащие 8-го батальона территориальной обороны совместно с пограничниками обнаружили и сбили российский беспилотник в Приазовском районе Запорожской области.