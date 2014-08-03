За минувшую ночь потерь среди украинских военных нет - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

"В ночь с 2 на 3 августа по состоянию на 07.00 Из приятных новостей - за минувшую ночь потерь украинских воинов не было. Отмечается активизация деятельности разведывательно-диверсионных групп боевиков, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в штабе.Читайте такжеНочью боевики обстреляли из артиллерии позиции десантников вблизи Червонопартизанска

Напомним, с начала проведения антитеррористической операции погибли 363 украинских военных, 1 тыс. 434 - получили ранения.