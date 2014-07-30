За время АТО погибли 363 военных, 1434 - ранены
18:05, 30 июля 2014Политика
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С начала проведения антитеррористической операции (АТО) погибли 363 украинских военных, 1434 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "С начала антитеррористической операции погибло 363 наших военнослужащих, 1434 получили ранения", - сказал Андрей Лысенко.
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За последние сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения.
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