Обстановка в Донецке напряженная, в центре города периодически слышны автоматные очереди - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В то же время отмечается, что системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Общественный транспорт движется по автомагистралям города согласно графику. Все автобусы, трамваи и троллейбусы доезжают до своих конечных пунктов маршрутов, заверили в горсовете.

При этом в горсовете заверили, что железнодорожный вокзал на станции «Донецк» в настоящее время продолжает работать, но есть изменения в графике движения поездов.

Читайте такжеНочью в Донецке эпицентром боевых действий были Лидиевка и БирюзоваяВ сообщении отмечается, что восстановлено движение фирменного пассажирского поезда Донецкой железной дороги №84/83 «Азов» сообщением «Мариуполь - Киев» по прежним маршрутом через станции «Донецк», «Ясиноватая», «Константиновка», «Дружковка», «Краматорск», «Славянск», «Лозовая», «Полтава», «Миргород».

В горсовете напомнили, что ранее поезд временно курсировал по измененным маршрутом через участок Ясиноватая - Константиновка - Славянск - Лозовая - Днепропетровск - Знаменка - им. Тараса Шевченко. Пассажирам, которые приобрели билеты до станций, которые поезд №84/83 не пройдет, предусмотрена пересадка на станции «Ясиноватая» на поезд №134 Ясиноватая - Киев отправлением в 23.14.

Читайте такжеСМИ: Боевики в Донецке расстреливают друг другаВ сложившейся ситуации, при планировании поездки железнодорожным транспортом в горсовете пассажирам рекомендуют обращаться за уточнением информации в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкой связи проводится регулярное информирование о всех изменениях в графике движения поездов».