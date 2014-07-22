В Авдеевке террористы обстреливают воинскую часть ПВО: военнослужащие просят срочной помощи авиации

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили военнослужащие непосредственно из данной части и родители солдат-срочников, которые сейчас там служат.

По их словам, «с 14.00 понедельника (21 июля) боевики ведут непрерывный обстрел их части из «Градов», минометов, а также танков».

«В части уже есть раненые, и без поддержки украинской армии, в частности авиации, территория подразделения может быть захвачена террористами», - говорят военнослужащие.

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В свою очередь, пресс-офицера АТО Алексей Дмитрашковский сообщил корреспонденту УНИАН по телефону (в 23.30), что он о критической ситуации в этой части «всех (руководство АТО) предупредил».

Комментируя данную ситуацию, глава общественной организации – Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирёв заявил, что «для подавления огневых точек противника необходимо направить авиацию, что позволит снизить накал противостояния», и привел аналогичный пример с задействованием авиации в недавнем разблокировании десантников, обороняющих Луганский аэропорт.