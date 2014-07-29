Die Presse.com: ЕС планирует ввести запрет на будущие поставки оружия в Россию

В статье «ЕС планирует ввести запрет на будущие поставки оружия в Россию» на сайте Die Presse.com австрийское издание сообщает о том, что в связи с кризисом в Украине послы ЕС совещались во вторник в Брюсселе об экономических санкциях против России.

Вследствие этих мер доступ российских банков на европейский рынок капитала будет усложнен. По словам дипломатов ЕС, пакет также включает в себя запрет на будущий экспорт оружия.

Санкции против ближайшего окружения

Кроме того, ЕС больше не хочет поставлять высокотехнологичных продуктов; но поставки специального оборудования для добычи нефти и газа пока только ограничены. С помощью санкций ЕС хочет заставить Россию прекратить поддержку повстанцам на востоке Украины.

Уже в понедельник послы ЕС договорились о запрете на въезд и блокирование счетов для ряда частных лиц и организаций. К тому же, они приняли решение о запрете торговли и инвестиций с аннексированным Россией украинским полуостровом Крым и городом Севастополь. По данным дипломатов, это должно коснуться ближайшего окружения российского президента Владимира Путина.

До сих пор ЕС ввели запреты на въезд и заблокировали счета 87 человек и 18 организаций. Новые имена будут объявлены позже.

США присоединяются

Также новые санкции против России ожидаются от США. «Мы до сих пор не увидели от Путина никакого стратегического изменения курса. Поэтому мы считаем полностью необходимым принимать дополнительные меры», сказал и.о. советника по вопросам безопасности США Энтони Блинкен в понедельник в Вашингтоне. Американские санкции должны быть объявлены после европейских. По данным США, Москва продолжает передавать пророссийским сепаратистам тяжелое оружие через границу в Украину. « Мы наблюдали значительное наращивание российских сил на границе», сказал Блинкен.

Ожесточенный бои на востоке Украины снова преградили доступ помощникам на место крушения самолета МН17. Эксперты из Нидерландов и Австралии были вынуждены вернуться в Донецк ни с чем, сообщило Министерство юстиции в Гааге. Судебные медики и невооруженные полицейские должны искать до сих пор не похороненных жертв.

При предполагаемом сбиении Боинга 777-200 зенитной ракетой 17 июля были убиты 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. По данным ООН, обстрел самолета можно рассматривать как военное преступление.

Международная полицейская операция

Нидерланды и Украина заключили в понедельник договор о международной полицейской миссии на месте крушения. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй потребовала в Женеве «быстрого, тщательного и независимого расследования» предполагаемого сбиения МН17. Сражаясь за Донецк и Луганск, украинская армия, как и сепаратисты, применяла тяжелое оружие в населенных пунктах, в том числе артиллерию, танки и ракеты. Также это может быть военным преступлением.

Вероятной причиной аварии СНБО в Киеве называет взрывное падение давления в Боинге «в результате попадания шрапнели реактивного снаряда». Это показали первые данные, полученные после расшифровки «черных ящиков». ТО же самое сообщила в субботу телевизионная сеть США CBS. Нидерланды, ответственные за расследование, критикуют спекуляции вокруг причины крушения.

Предположительно Боинг сбили с системы ПВО «Бук». Эти ракеты не поражают цель прямо, а взрываются раньше и поражают самолет металлическими осколками. Из оружия стреляли, предположительно, с территории повстанцев.

Лавров предупреждает о стертых следах

Россия потребовала вести расследование под руководством ООН. Расследование должно начаться как можно скорее, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в Москве.

«Для этого Совет Безопасности ООН должен принять соответствующее решение». Москва обеспокоена, так как некоторые из сторон пытались договориться о двустороннем расследовании с Украиной. Он предупредил, что некоторые следы могут быть стерты. Лавров предостерег США от возможных поставок оружия в Украину.

Госсекретарь США Джон Керри, в свою очередь , потребовал в телефонном разговоре с Лавровым в воскресенье, чтобы Россия прекратила ракетный и артиллерийский обстрел Украины через границу, а также остановила поставки тяжелого оружия сепаратистам.

Согласно новому докладу ООН о ситуации в Восточной Украине, за время боевых действий в период с середины апреля по середину июля были убиты более 1100 человек и более 3400 ранены. «Обе стороны должны предотвратить убийства еще большего числа гражданских лиц», потребовала комиссар по правам человека Пиллэй. Кроме того, боевики подвергли большую часть населения террору. Вооруженные группы похищали людей, пытали и убивали их. В руководстве повстанцев было много российских граждан.