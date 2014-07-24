МИД проверяет, были ли украинцы среди пассажиров лайнера, который разбился в Нигере

Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Василий Зварич.

«Мы проверяем эту информацию», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, самолет "Алжирских авиалиний", который перестал выходить на связь через 50 минут после взлета, разбился близ столицы Нигера. Все 110 пассажиров и 6 членов экипажа, вероятно, погибли.

На данный момент главной версией падения считается грозовой шторм.

Некоторые СМИ сообщили, что среди пассажиров мог быть один гражданин Украины.