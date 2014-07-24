МИД проверяет, были ли украинцы среди пассажиров лайнера, который разбился в Нигере
21:38, 24 июля 2014Политика
0 0
Министерство иностранных дел Украины проверяет, были ли среди пассажиров лайнера «Алжирских авиалиний», который разбился возле столицы Нигера, граждане Украины.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Василий Зварич.
«Мы проверяем эту информацию», - сказал он.
Читайте такжеНа борту разбившегося в Нигере самолета был гражданин Украины
Как сообщал УНИАН, самолет "Алжирских авиалиний", который перестал выходить на связь через 50 минут после взлета, разбился близ столицы Нигера. Все 110 пассажиров и 6 членов экипажа, вероятно, погибли.
На данный момент главной версией падения считается грозовой шторм.
Некоторые СМИ сообщили, что среди пассажиров мог быть один гражданин Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter