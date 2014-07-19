Террористы вывезли 38 тел с места аварии Boeing-777: хотят обнаружить обломки ракеты, которой сбили самолет

Террористы вывезли с места крушения Boeing-777 «Малазийских авиалиний» останки 38 погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В ночь на 19 июля вооруженные боевики вывезли с места падения малазийского Boeing-777 останки 38 погибших», - сказал Лысенко.

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По его словам, российские наемники погрузили тела погибших в тентированные грузовики и доставили в Донецкое областное бюро судмедэкспертизы.

«По оперативной информации, это было сделано для выявления в телах погибших обломков ракеты, которой сбили самолет», - сообщил Лысенко.

Террористы нарушили все общепринятые международные процедуры по установлению причин авиакатастроф и проведения экспертиз тел погибших, резюмировал спикер.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля в Донецкой области около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.