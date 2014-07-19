Террористы прекратили вывозить с места катастрофы тела погибших пассажиров Boing-777

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель департамента контрразведки СБУ Виталий Найда на брифинге для прессы.

«Когда террористы выяснили, что был сбит гражданский самолет, были попытки загрузить тела на грузовые автомобили и вывезти, но когда они поняли, что тел слишком много и они этого не смогут скрыть – они эту деятельность на тот момент прекратили», - сказал Найда, отметив, что об этом свидетельствуют перехваченные разговоры террористов.

В то же время он заметил, что не может сказать, какая ситуация сейчас и сколько тел уже найдено.

Кроме того, он рассказал, что Российская Федерация дала приказ террористам вывезти из Украины все пусковые установки «Бук».

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины сегодня, 19 июля, заявило, что террористы при поддержке России пытаются уничтожить доказательства причастности к сбитому в Донецкой области самолету «Малайзийских авиалиний».

По данным Кабмина, террористы вывезли 38 тел погибших в морг г. Донецк, где специалисты с ярко выраженным российским акцентом заявили, что они самостоятельно будут проводить вскрытие.

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Также террористы ведут поиск крупногабаритного транспорта для вывоза обломков самолета на территорию России, подчеркнули в правительстве.

Правительство Украины проинформировало все страны-члены ЕС и США о развитии ситуации.