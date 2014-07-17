Самолеты из Нидерландов, которые летят на дальний восток, меняют траекторию, минуя Украину
19:51, 17 июля 2014Политика
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Нидерландский аэропорт Схипол сообщает, что самолеты, которые улетают в направлении дальнего востока, меняют траекторию полета, чтобы обойти территорию Украины.
radioscanner.ru
Об этом аэропорт сообщает на своей страничке в "Твиттере".
"Самолеты, которые улетают из Схипола в направлении дальнего востока, меняют пути полета из-за ситуации в Украине", - отмечается в сообщении.
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