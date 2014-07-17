В Херсонской области СБУ обезвредила группу боевиков, изъято оружие и взрывчатку

Во время проведения обыска одного из задержанных участников группы СБУ изъяла оружие, переделанное под боевой пистолет со стальными шарами. У другого, по месту его работы, правоохранители изъяли газеты сепаратистского содержания «Новороссия» и листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины. Кроме этого, у него обнаружены четыре самодельных взрывных устройства, сообщает пресс-служба СБУ.

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Следователями СБУ начато уголовное производство по ст.109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.