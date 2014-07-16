СБУ задержала распространителей экстремистской газеты "Новороссия" в Хмельницком (фото)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники активно распространяли сепаратистские газеты «Новороссия», устраивали видеоконференции в сети Интернет, во время которых призвали граждан Украины к противодействию законной власти", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Полтавской области СБУ задержала лиц, которые собирались распространять экстремистскую газетуТрех жителей Хмельницкого были задержаны на одной из городских улиц при получении очередного тиража газет «Новороссия» 14 июля, сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства задержанных изъято еще 250 экземпляров газеты “Новороссия”, компьютерную технику, средства связи, рукописные блокноты, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

Продолжаются допросы, следственные действия.