Террорист Стрелков решил ввести в Донецке военное положение и комендантский час - СМИ

Лидер боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) ввел военное положение и комендантский час в Донецке с 16 июля, - сообщает "ОстроВ" со ссылкой на пресс-центр самопровозглашенной республики.

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"Учитывая нависшую над городом Донецком опасность, и во исполнение задач по обороне г. Донецка, приказываю: Ввести военное положение в некоторых районах г. Донецка; границы районов, в которых будет введено военное положение, определить в рабочем порядке. Ввести в действие режим комендантского часа. Определить режим комендантского часа с 23.00. до 06.00 утра", - говорится в приказе "Стрелка".

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Ранее комендантский час в городе вводило "правительство "ДНР" во главе с Денисом Пушилиным.