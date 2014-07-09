Гиркин признал, что дончане не хотят идти в террористы

Об этом он заявил в эфире донецкого телевидения, сообщает сайт 62.ua.

По его словам, Донецк сейчас находится на «мирном положении», и его состояние можно сравнить с подготовкой к обороне Славянска двухмесячной давности. Также он признал, что на данном этапе оборона Донецка связана с большим количеством жертв среди террористов.

«Мы принимаем ежедневные меры для того, чтобы город был готов к обороне с точки зрения фортификационной », - заявил Гиркин.

Читайте такжеБоевики обвинили Гиркина в измене и присвоении денег - ЛысенкоПри этом он посетовал, что горожане живут мирной жизнью и не верят, что «украинские карательные подразделения могут открыть массированный артиллерийский огонь и авиационные удары по жилым кварталам».

«Для миллионного города ополчения очень мало», - сказал он, отвечая на вопрос о количестве сил у сторонников ДНР.

Также он отметил, что «с тылом у нас все плохо, плохо и со снабжением».

Ранее сообщалось, что Гиркин объявил о наборе в ряды "ДНР" наемников, которым будут платить пять-восемь тысяч гривень.