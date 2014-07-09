За два дня минометных обстрелов боевики выпустили по «Должанскому» около 200 снарядов

В течение двух последних дней в результате минометных обстрелов пункта пропуска «Должанский» террористами было выпущено около 200 снарядов. Инфраструктура «Должанского» почти полностью уничтожена.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что все снаряды точно попадали в остатки зданий и сооружений в пункте пропуска.

Читайте такжеБоевики из артиллерии обстреляли позиции сил АТО близ пункта пропуска «Должанский» - Тымчук

"Постоянные обстрелы пунктов пропуска на государственной границе с РФ лишь отдаляют момент, когда контрольные службы смогут приступить к выполнению своих служебных обязанностей", - отмечают в ведомстве.

В Госпогранслужбе добавляют, что еще три месяца назад в пункте пропуска для международного сообщения "Должанский" кипела жизнь: ежедневно оформлялось около 3 тысяч граждан и 800 легковых и грузовых транспортных средств.

«Сегодня у «Должанского» не летают даже птицы», - говорят в ведомстве добавляют, что на восстановление пункта пропуска придется потратить немало времени.