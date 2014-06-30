За прошедшие сутки потерь со стороны украинских военных нет – СНБО

«За прошедшие сутки потерь со стороны украинских военных, со стороны сил АТО нет. Но не прекращается поддержка Россией террористических группировок, в том числе оружием и боеприпасами, которые были захвачены в Крыму на арсеналах Вооруженных сил Украины, - сказал Лысенко. - Подвозится снаряжение под видом гуманитарной помощи, идет пополнение террористических групп новыми боевиками. Есть сигналы о передаче террористам тяжелой бронетехники».Читайте такжеУкраинские военные делают все возможное для безопасности журналистов - СНБО

По словам Лысенко, есть информация о передвижении танка на автомобильной платформе по улицам Луганска. Происхождение этой техники уточняется.

«Зафиксированы нарушения террористами режима прекращения огня в зоне АТО. В частности, 29 июня в 14.25 во время следования колонны Пограничной службы на участке Дмитровка Донецкого отряда на фугасной мине подорвался автомобиль. В результате один пограничник получил ранения», - сказал Лысенко.

По информации Информцентра СНБО, сегодня в 0.30 вблизи Кременной террористы открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по одному из блокпостов. Украинские военные открыли огонь в ответ и вынудили боевиков отойти. Со стороны украинских военных потерь нет.

Вчера, по словам Лысенко, в 19.00 личный состав военной части Национальной гвардии под Донецком осуществил успешный прорыв сквозь осаду террористов и без потерь и ранений присоединился к основным силам АТО. По приказу командования Национальной гвардии склады с боеприпасами были подорваны.Читайте такжеСНБО: решение о продлении АТО или режима перемирия будет принято сегодня до 22.00

«Сегодня был осуществлен обстрел блокпоста Нацгвардии возле горы Карачун. Погибших и ранених нет. Осуществлено нападение на расположение механизированной бригады в селе Мистки Луганской области. Атака успешно отбита, потерь среди военных нет. В селе Шишково, в 6 км от Луганска, террористы обстреляли бронетехнику сил АТО, используя противотанковый ракетный комплекс. Одна из ракет попала в танк, но сработала активная защита и техника осталась нетронутой», - сказал Лысенко.

По его словам, в Краматорске террористы обстреляли из минометов аэропорт и авиационную комендатуру, потерь нет.

Сегодня «ночью и утром боевики осуществили обстрел из стрелкового оружия, гранатометов и минометов 5 блокпостов сил АТО под Славянском. Пострадавших среди военных нет», - сказал Лысенко.

Также он сообщил, что вчера в районе села Макарово Луганской области террористы напали на расположение сил Национальной гвардии Украины. Атака отбита, потерь нет.Читайте такжеБоевики пытаются перенести террористические акции в Харьковскую область - СНБО

«Местные жители все активнее сопротивляются действиям террористов. Вчера в Славянске мирные жители провели митинг с требованием террористам вынести свои боевые позиции за границы района и прекратить обстрел сил АТО. Но протестный митинг был подавлен боевиками, часть митингующих была задержана и отправлена на принудительные работы по строительству оборонных сооружений города», - сказал Лысенко.