Пограничники обстреляли российскии беспилотник на украинской территории
Вчера, 28 июня, около 18 часов, пограничный наряд на Луганщине зафиксировал факт пересечения государственной границы российским беспилотным самолетом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.
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«Вчера около 18 часов пограничный наряд в Луганской области заметил беспилотный летательный аппарат, который пересек украинско-российскую границу и углубился на территорию Украины на 300-500 метров», - сказал Лысенко.
По его словам, пограничная служба остановила разведывательную миссию самолета огнем из стрелкового оружия.
Он также сообщил, что за последние три дня это вторая попытка провести разведывательную миссию в Украине с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того он подчеркнул, что Украина имеет все доказательства принадлежности данной техники РФ.