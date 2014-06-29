Пограничники обстреляли российскии беспилотник на украинской территории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко.

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«Вчера около 18 часов пограничный наряд в Луганской области заметил беспилотный летательный аппарат, который пересек украинско-российскую границу и углубился на территорию Украины на 300-500 метров», - сказал Лысенко.

По его словам, пограничная служба остановила разведывательную миссию самолета огнем из стрелкового оружия.

Он также сообщил, что за последние три дня это вторая попытка провести разведывательную миссию в Украине с помощью беспилотного летательного аппарата. Кроме того он подчеркнул, что Украина имеет все доказательства принадлежности данной техники РФ.