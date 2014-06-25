Боевики обстреляли позиции сил АТО в Антраците, возможно применялось артиллерийское орудие - Тымчук
07:44, 25 июня 2014Политика
2
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» боевики нанесли удар по позициям сил АТО в Антраците.
REUTERS
Об этом руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в соцсети.
"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», под Антрацитом террористами обстрелян блок-пост сил АТО", - сообщил эксперт.Читайте такжеПорошенко не исключает выход из режима прекращения огня
По предварительным данным, был нанесен артиллерийский удар.
Потерь среди силовиков нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter