Боевики обстреляли позиции сил АТО в Антраците, возможно применялось артиллерийское орудие - Тымчук

Об этом руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук написал на своей странице в соцсети.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», под Антрацитом террористами обстрелян блок-пост сил АТО", - сообщил эксперт.Читайте такжеПорошенко не исключает выход из режима прекращения огня

По предварительным данным, был нанесен артиллерийский удар.

Потерь среди силовиков нет.