Россия увидела факты нарушения границы со стороны Украины

Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин, сообщает Радио Свобода.

«Фиксируем факты нарушения российской границы со стороны украинских Вооруженных сил. В случае продолжения украинской стороной нарушений режима государственной границы будут приниматься все необходимые меры для их жесткого недопущения», - сказал он.

Читайте такжеОперация по перекрытию границы фактически завершена - Турчинов

«Уже прошел почти месяц после избрания Петра Порошенко президентом Украины. Мы продолжаем ожидать адекватных шагов нового президента по деэскалации. Основа для этого есть – Женевское заявление от 17 апреля и «дорожная карта» швейцарского председательства. Однако мира на востоке страны, который он обещал избирателям, пока нет. Планируется объявить об одностороннем прекращении огня. Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее», – сказал Келин.

«Чтобы прекращение огня стало всеобъемлющим, нужно пройти путь взаимного диалога с представителями юго-востока страны, выйти на решения, которые позволили бы удовлетворить интересы всех регионов и политических сил. Должна быть объявлена амнистия для протестующих», – заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о наращивании присутствия российских военных на границе с Украиной, и это выглядит так, что Россия „рассматривает возможность последующего вмешательства”.

И.о. министра обороны Украины Михаил Коваль заверяет, что силы антитеррористической операции восстановили полный контроль на украинско-российской границе.