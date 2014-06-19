В Донецке террористы украли из магазина макет пулемета «Максим» - милиция

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Куйбышевский райотдел милиции поступило заявление о том, что в 14.30 трое неизвестных вооруженных лиц похитили из строительного магазина макет пулемета «Максим», который являлся музейным экспонатом. Сумма ущерба составила более 5 тыс. гривен.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц), наказывается лишением свободы на срок до 6 лет.

Как сообщал УНИАН, 8-9 июня неизвестные вооруженные люди забрали с военной кафедры Донецкого национального технического университета шесть макетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), установку "Стрела-10" - макет переносного зенитно-ракетного комплекса, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.