В зоне АТО объявлено перемирие, чтобы вывезти раненых и убитых

Об этом сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на Василия Будика, который находится в Горловке, в плену у боевиков Игоря Безлера.

"С 19.20 по Киеву 17 июня вступило в действие соглашение о прекращение огня в зоне АТО. Будет возможность организовать эвакуацию раненых и убитых по всему фронту Луганской и Донецкой области", - написал он на своей Facebook-страничке.

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"Я буду сопровождать колону из Горловки в Луганск за погибшими бойцами 25 Днепропетровской десантной бригады. С Луганска колона выйдет на Карловку и будет передана украинской стороне", - добавил он.

По некоторым данным, кроме Будика живым щитом в колонне, направляющейся в Луганск, будет находиться и находящийся в плену офицер СБУ Александр Васющенко.