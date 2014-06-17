Силы АТО зачистили Свердловский район от террористов

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, передает Еспресо.TV. По данным ведомства, в течение 16-17 июня в приграничных районах Луганской и Донецкой областей продолжались боевые действия для восстановления охраны государственной границы и уничтожения боевиков.

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Как отметили в Госпогранслужбе, 16 июня возле населенного пункта Бирюково Луганской области пограничники вступили в бой с террористами, которые направлялись в город Свердловск. В результате боя террористы отступили. Пограничники потерь не понесли. "Вместе с военнослужащими вооруженных сил проведена зачистка района", - подчеркнули в ведомстве.

Также в Госпогранслужбе отметили, что в подразделениях идет подготовка резервистов, которые получают боевую подготовку, комплектуются материально-техническими средствами и будут направлены для усиления подразделений на украинско-российскую границу.

Ранее спикер информцентра СНБО Владимир Чеповой сообщил, что за минувшие сутки силы АТО зачистили от боевиков поселок Металлист Луганской области.