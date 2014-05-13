Более 20 тысяч офицеров запаса вернутся на службу для защиты целостности Украины

Более двадцати тысяч бывших правоохранителей в течение последних дней выразили желание вернуться на службу ради сохранения территориальной целостности Украины и ее независимости.

Об этом сообщил на встрече с ветеранами Центра специальных операций первый заместитель председателя СБУ генерал-лейтенант Василий Крутов, передает сайт Службы безопасности Украины.

Читайте такжеМинистр обороны: У нас полностью развязаны руки для того, чтобы дать отпор террористам

Он подчеркнул, что «для противостояния профессиональным наемникам иностранного государства, которые имеют многолетний боевой опыт и в которых отсутствуют моральные тормоза, необходимо полное задействование всех человеческих и материальных ресурсов».

Вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема выразил благодарность украинскому народу, который с пониманием отнесся к временному сокращению ряда социальных программ для технического переоснащения и поддержки Вооруженных Сил и силовиков, которые противостоят угрозам безопасности и военной агрессии. «Опыт ветеранов-спецназовцев укрепит боевой дух подразделений и отпор врагу будет решительным и профессиональным», - отметил он.

Офицеры-резервисты будут служить по контракту.