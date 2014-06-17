В Алчевске экстремисты похитили автоматы, гранаты и взрывпакеты из горотдела милиции

В Алчевске Луганской области вооруженные сепаратисты похитили 24 автомата, 10 гранат и 55 взрывпакетов из городского отдела милиции.

Как сообщила УНИАН начальник ОСО УМВД Татьяна Погукай, 15 июня в 18.25 группа мужчин, вооруженных автоматическим оружием, одетых в камуфлированную одежду, сорвали навесной замок на помещении Алчевского отдела службы охраны, проникли на первый этаж помещения, проломили стену и проникли в комнату, из которой похитили часть оружия Алчевского горотдела милиции: 24 автомата АКС74У, патроны, ручные гранаты Ф-1 - 10 штук, взрывпакеты – 55 штук.

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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 ст. 262 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества) - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.