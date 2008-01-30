У Ющенко считают, что «героическая работа по выплате» не является индульгенцией

В Секретариате Президента настаивают, чтобы отчет рабочей группы по проверке деятельности Ощадбанка был рассмотрен на заседании Наблюдательного совета банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Мы считаем, что в этих условиях надо созывать Наблюдательный совет. Мы не ставили вопрос об увольнении (главы правления Ощадбанка Анатолия ГУЛЕЯ - УНИАН). Мы настаиваем на том, чтобы Наблюдательный совет рассмотрел отчет рабочей группы Национального банка и просмотрел все, что делается в банке не с выплатами, а по ходу основной работы», - отметил А.ШЛАПАК.

Он отметил, что даже «героическая работа по выплате сбережений» не может быть индульгенцией. По словам А.ШЛАПАКА, если Набсовет примет решение, что замечания группы «не имеют принципиального характера», то никаких кадровых вопросов поднимать не стоит, а если будет подтверждено, что замечания стали причиной негативной работы банка, тогда «будет принято соответствующее решение».

«Мы настаиваем на том, чтобы этот вопрос не откладывался на время, когда будут розданы деньги - за это время может быть утрачено многое для банка», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обеспокоен финансовыми показателями ОАО “Ощадбанк”. Как сказал на пресс-конференции в среду член Наблюдательного совета “Ощадбанка”, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей ПЫШНЫЙ, об этом говорится в письме Нацбанка по результатам проверки ОАО “Ощадбанк” с 7 ноября по 7 декабря 2007 года. “НБУ выражает обеспокоенность повышением риска ликвидности, кредитного риска”, - сказал А.ПЫШНЫЙ. При этом он не уточнил конкретных нарушений, которые были выявлены НБУ в ходе проверки.

Кроме этого, А.ПЫШНЫЙ указал на ухудшение некоторых финансовых показателей Ощадбанка по итогам 2007 года в сравнении с концом 2006 года.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество “Государственный ощадный банк Украины” зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. Чистые активы банка на 1 октября 2007 года составляли 17,1 млрд. грн., кредитный портфель - 10,1 млрд. грн., депозиты физических лиц - 9,5 млрд. грн.

По итогам января-сентября 2007 года ОАО “Ощадбанк” получил 171 млн. грн. прибыли. 100% акций банка принадлежит государству.