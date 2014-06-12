Люстрация в Украине должна быть продуманной, справедливой и реалистичной - Ключковский

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Он отметил, что о люстрации в Украине впервые заговорили в 1991 году, после падения советского режима. «В то же время, когда не только говорили, но и осуществляли люстрацию в большинстве посткоммунистических и постсоветских стран», - сказал экс-депутат.

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Ключковский отметил, что речь идет о тех странах, которые «начинали с того же уровня, что и Украина, но которые нас очень сильно опередили, возможно, благодаря тому, что тогда у них произошла люстрация».

Экс-депутат отметил, что «люстрация» - термин больше политический, чем правовой. И в правовом отношении необходимо говорить о правовой ответственности людей. «Для этого надо установить основания такой ответственности», - отметил он.

Так, в начале 90-х, отметил он, у соседей Украины под люстрацию подвергались не только лица, которые занимали официальные должности, но и все, кто был связан, даже секретно, с системой безопасности тоталитарных режимов.

«Эти люди не имели права доступа потом к публичной службе, к публичным должностям, к работе в публичной сфере», - сказал эксперт.

Так, он отметил, что о люстрации в Украине говорили, но не реализовали ни в 1991 году, ни в 2005-м. .

Он подчеркнул, что необходимо понимать, кого люстрировать, за что и какие будут последствия люстрации.