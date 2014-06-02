Турчинов предложит Раде назначить инаугурацию президента на 7 июня
11:31, 02 июня 2014Политика
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Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов предложит парламенту принять постановление об инаугурации президента 7 июня.
Турчинов выбрал вместе с Порошенко дату инаугурации / фото УНИАН
Александр Турчинов сообщил, что парламент завтра должен принять решение относительно даты и времени проведения инаугурации новоизбранного президента.
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«По согласованию с новоизбранным президентом, я предложу завтра Верховной Раде поддержать постановление о проведении инаугурации 7 июня, в субботу», - сказал спикер, отметив, что дата выбрана в связи с международными встречами, которые проводит Петр Порошенко.
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