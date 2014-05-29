У Путина еще есть шанс побывать на инаугурации Порошенко

Об этом говорится в комментарии Департамента информации политики МИД Украины относительно приглашений иностранным гостям на инаугурацию новоизбранного Президента Украины.

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"В связи с появлением в некоторых отечественных и российских СМИ сообщений на тему приглашений иностранным гостям на торжественные мероприятия по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины, МИД считает целесообразным отметить, что по состоянию на 29 мая никаких официальных приглашений на инаугурацию никому из лидеров иностранных государств направлено не было. Соответствующие организационно-протокольные мероприятия будут начаты в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает радиостанция «Русская служба новостей» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, такой поездки в графике Путина сейчас нет.