ЦИК рассмотрела все протоколы с выборов президента

В субботу, 31 мая, Центральная избирательная комиссия полностью завершила рассмотрение вопроса повестки дня о принятии и оглашении протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на внеочередных выборах Президента Украины 25 мая.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК.

В этот день для рассмотрения и дальнейшей обработки было принято 23 протоколов ОИК об итогах голосования с пометкой "Уточненный".

«Согласно части первой статьи 84 Закона Украины "О выборах Президента Украины", Комиссия на своем заседании в течение 10 дней, но не позднее чем на третий день со дня получения всех протоколов ОИК об итогах голосования в пределах соответствующих территориальных избирательных округов на их основании, в том числе с пометкой "Уточненный", и протокола ЦИК об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа должна установить результаты выборов Президента Украины, о чем составлен соответствующий протокол», - напомнили в ЦИК.

Читайте такжеОбама поздравил Порошенко с высоким результатом на выборахСледовательно, официальные результаты выборов Президента Украины будут установлены до 3 июня 2014 включительно.

Комиссия также своим постановлением установила, что голосование в пределах территориальных избирательных округов № 41-46, 48, 51-57, 105-113, 116, образованных в пределах Донецкой и Луганской областей, на внеочередных президентских выборах не состоялось.