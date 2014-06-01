Участники вече освистали Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, свое выступление Кличко начал с минуты молчания в память о погибших в ходе протестов в Киеве и военнослужащих, которые погибли во время АТО на востоке страны.

После этого Кличко сказал, что Майдан вернул демократию в Украине, и стране нужна полная перезагрузка власти. Однако после этих слов митингующие начали выкрикивать «Ганьба» и освистали Кличко.

Впрочем Кличко продолжил свое выступление.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12 часов на Майдане Незалежности в центре Киева началось народное вече.

По данным его организаторов, на вече намерены обсудить, в частности, дальнейшую судьбу Майдана.

Во время вече представители различных общественных сообществ предложат совместное видение дальнейшего формата Майдана как инструмента и полигона народовластия, его физического переформатирование.

Ранее Кличко заявлял, что считает необходимым восстановить проезд по улице Крещатик и пообещал провести соответствующие переговоры с майдановцами.